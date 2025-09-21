Fałszywy ksiądz wtargnął na mszę z prezydentem! Skandal w „amerykańskiej Częstochowie”

Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął czterodniową wizytę w USA, spotykając się z Polonią w sanktuarium w Doylestown, zwanym "amerykańską Częstochową".

Mszę w Doylestown zakłócił incydent z mężczyzną przebranym za księdza, który został szybko usunięty przez służby, co nie zagroziło bezpieczeństwu prezydenta.

Służby zapewniły pełne bezpieczeństwo, dokładnie sprawdzając wszystkich wchodzących na teren sanktuarium.

W programie wizyty prezydenta są jeszcze m.in. spotkania z Polonią, wręczenie odznaczeń oraz przemówienie na forum ONZ.

Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął wizytę w USA

Czterodniowy pobyt Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych rozpoczął się w Doylestown, gdzie znajduje się sanktuarium Matki Bożej, nazywane przez Polonię „amerykańską Częstochową”. To ważne miejsce dla Polaków mieszkających za oceanem, którzy licznie przybyli, by spotkać się z głową państwa i jego małżonką.

Wśród zgromadzonych pojawili się także znani politycy, m.in. Antoni Macierewicz oraz Anna Maria Anders. Jednym z najbardziej poruszających momentów uroczystości było wspólne odśpiewanie pieśni „Czarna Madonna”, symbolu kultu Matki Boskiej Częstochowskiej.

Incydent z fałszywym księdzem w Doylestown

Atmosferę podniosłej mszy zakłóciło zaskakujące zdarzenie. Do ołtarza podszedł mężczyzna w liturgicznym ornacie, jednak szybko okazało się, że nie był to duchowny. Inny ksiądz wyprowadził go sprzed ołtarza, a następnie przejęły go odpowiednie służby.

Po przesłuchaniu mężczyznę zwolniono. Pod szatą miał na sobie zwyczajne ubrania – jeansy i sportowe buty. Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że był to dobrze znany w lokalnej Polonii człowiek, który wcześniej zakłócał msze, ale po raz pierwszy przebrał się za księdza.

Reakcja służb i zapewnienia o bezpieczeństwie

— „Sytuacja, choć osobliwa, nawet przez moment nie zagrażała bezpieczeństwu naszej głowy państwa” — pisze "Fakt". — „Każda osoba wchodząca do sanktuarium była przez służby dokładnie sprawdzana, przechodziło się przez wykrywacz metalu, więc nie było to możliwe, żeby ta osoba wniosła na teren świątyni niedozwolone przedmioty lub substancje” .

Dzięki błyskawicznej reakcji ochrony uroczystości przebiegały zgodnie z planem.

Kolejne punkty wizyty prezydenta w USA

Po wydarzeniach w Doylestown prezydentowi i jego małżonce pozostają jeszcze liczne obowiązki. W programie znajdują się m.in. spotkania z Polonią, uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych oraz przemówienie podczas debaty generalnej 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W planach są także rozmowy z przywódcami innych państw oraz przedstawicielami świata biznesu.

