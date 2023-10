Express Biedrzyckiej: Kwaśniewski i prof. Flis Sedno Sprawy: Czarnecki [Środa, 18.10]

W środę 18 października zapraszamy na kolejne ważne rozmowy na najistotniejsze tematy. W środę w "Sednie Sprawy" u redaktora Jacka Prusinowskiego o godz. 8:45 pojawi się europoseł Ryszard Czarnecki. Natomiast potem w "Expressie Biedrzyckiej" od godz. 9:07 zagoszczą: były prezydent Aleksander Kwaśniewski oraz ekspert od społeczeństwa, czyli socjolog prof. Jarosław Flis. Temat rozmów? Oczywiście to, co czeka Polskę po wyborach, sprawa nowego premiera i rządu, a także tego, co powinien zrobić prezydent. Zapraszamy! Bądźcie z nami na kanale Super Expressu na You Tube, na naszym profilu na Facebooku oraz na stronie SE.pl.