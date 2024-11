Express Biedrzyckiej: goście w poniedziałek 2 grudnia

W porannej rozmowie z Kamilą Biedrzycką w poniedziałek 2 grudnia pojawią się: Arkadiusz Myrcha - wiceminister sprawiedliwości, reprezentant KO, a także prof. Rafał Chwedoruk - politolog, Uniwersytet Warszawski. Tematów do rozmowy nie zabraknie, pełną parą ruszyła prekampania wyborcza. Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski zaczęli rozmowy i spotkania z wyborcami. Do tego ostatnie dni przyniosły zamieszanie wokół Szymona Hołowni. Będzie więc o czym rozmawiać i co komentować. Na poniedziałkowy "Express Biedrzyckiej" zapraszamy od 9:07 na kanał SE na You Tube stronę SE.pl oraz na nasz profil na Facebooku.

