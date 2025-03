Express Biedrzyckiej. Goście 6 marca: Leszek Miller i Marcin Kierwiński

Zbigniew Ziobro ostro! Mówi o "wsadzeniu do aresztu"

W czwartek 6 marca rozmowa w "Expressie Biedrzyckiej" będzie poświęcona aktualnym tematom dotyczącym polityki polskiej i międzynarodowej. Bardzo wiele dzieje się w USA, a wystarczy wspomnieć, że w nocy czasu polskiego, przed Kongresem przemawiał Donald Trump. Prezydent USA podsumował, co już udało się zrobić jego administracji i zapowiedział plany na przyszłość. Przemówienie było poświęcone głównie wewnętrznym sprawom Stanów Zjednoczonych. Co to oznacza dla nas i czy ma znaczenie? Na te i inne pytania odpowiedzą goście Kamili Biedrzyckiej, czyli: Leszek Miller, były premier i Marcin Kierwiński, minister, pełnomocnik rządu ds. odbudowy po powodzi, Koalicja Obywatelska.

