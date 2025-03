Express Biedrzyckiej 11 marca. Goście: gen. Skrzypczak i prof. Pietrzyk-Zieniewicz

We wtorek 11 marca rozmowa w "Expressie Biedrzyckiej" będzie poświęcona aktualnym tematom dotyczącym polityki polskiej i międzynarodowej. Bardzo wiele dzieje się w USA, wiele dzieje się wokół Ukrainy. A ostatnia wymiana zdań na X dotycząca Starlink wzbudziła szereg emocji! Dodatkowo w polskiej przestrzeni pojawił się temat szkoleń wojskowych, o których mówił premier i wiceszef MON. Co to wszystko oznacza? Do czego może prowadzić? Na te i inne pytania odpowiedzą goście Kamili Biedrzyckiej, czyli: gen. Waldemar Skrzypczak i prof. Ewa Pietrzyk-Zieniewicz.

