i Autor: Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Pomoc medyczna

Ewakuacja pacjentów – z Ukrainy do Rzeszowa. Z Rzeszowa do reszty Europy

Do połowy grudnia wskutek ataków rosyjskich zostało zniszczonych lub uszkodzonych 1131placówek medycznych. Tyle mogłoby przyjąć rocznie ok. milion pacjentów. Nieziszczone działają w warunkach wojennych. Borykają się z brakami w dostawach energii. Nie wszystkich pacjentów, w tym rannych cywilów i żołnierzy, można wyleczyć na Ukrainie. Przez hub medyczny w Jasionce k. Rzeszowa będą transportowani do polskich i innych europejskich szpitali.