Europosłowie PiS zrobią zrzutkę dla Jacka Kurskiego. Dzięki nim zarobi krocie!

Po zmianie rządu, Jacek Kurski stracił posadę zastępcy dyrektora wykonawczego Banku Światowego. PiS wystawiło go następnie w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale nie zdobył poparcia wyborców i były prezes TVP jest wciąż bezrobotny. PiS przygotowuje jednak dla niego zajęcie. - Cieszę się, że PiS pamięta o swoim sztabowcu. Jestem docelowo umówiony z partią na funkcję doradcy do spraw zagranicznych w grupie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, ze specjalizacją w relacjach transatlantyckich, zgodną z moim ostatnim zaangażowaniem merytorycznym – opowiada nam Jacek Kurski. - Słyszę, że procedury w Brukseli mogą się przeciągać ze względu na negocjacje dotyczące kształtu frakcji, w jakiej znajdzie się PiS, a od ich zakończenia zależą sprawy formalne – tłumaczy były szef TVP.

Nie został europosłem, będzie asystentem

Partia ma więc dla niego pracę tymczasową – asystenta 10 europosłów PiS. - Koledzy pamiętają, że od pół roku pozostaję bezrobotny. Stąd zapewne taki pomostowy pomysł. Raz się jest prezesem TVP, czy europosłem, innym razem można pracować na zapleczu. Z pokorą przyjmuję to, co przynosi życie – komentuje Kurski.

Czy europosłowie zatrudnią asystenta Kurskiego? - Niestety nie mogę , bo mam już swój zespół z poprzedniej kadencji, ale uważam że jako były europoseł i szef dużej instytucji ma wysokie kwalifikacje – mówi Patryk Jaki (39 l.). - Jacek Kurski jest wyjątkowo zdolnym politykiem, jego obeznanie w środowisku międzynarodowym przyda się w Brukseli i jeśli będzie taka sytuacja, to jak najbardziej jestem za tym, żeby był asystentem – dodaje z kolei europoseł Jacek Ozdoba.

Według naszych szacunków jako asystent, Kurski może zarobić nawet ok. 10 tys. euro (43 tys. zł) miesięcznie.

