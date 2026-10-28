Europosłanka Konfederacji sama korzystała z Erasmusa. Zagłosowała przeciw

Europosłanka Konfederacji Anna Bryłka, mimo że sama studiowała na Erasmusie, zagłosowała przeciwko jego finansowaniu na lata 2028–2034.

Decyzja ta wywołała falę krytyki ze strony polityków KO, którzy zarzucają jej hipokryzję i blokowanie studenckich szans.

Sprawdź, jak Bryłka broni swojego stanowiska, łącząc sprzeciw z nieakceptowalnymi politykami UE, w tym z Zielonym Ładem.

Anna Bryłka głosowała przeciw. Wcześniej korzystała z Erasmusa

Głosowanie w Parlamencie Europejskim odbyło się 22 października. Za wydatkami na Erasmus+ na lata 2028–2034 w wysokości 47,7 mld euro opowiedziało się 454 europosłów. Przeciw było 34, a 93 wstrzymało się od głosu.

Wśród przeciwników znalazło się pięcioro polskich eurodeputowanych: Grzegorz Braun i czworo przedstawicieli Konfederacji. Jedną z tych osób była Anna Bryłka. Od głosu wstrzymało się natomiast wszystkich 18 obecnych na sali europosłów PiS i Rozwoju Plus.

Decyzja Bryłki zwróciła uwagę polityków KO, ponieważ europosłanka sama uczestniczyła w studenckiej wymianie. W ramach Erasmusa wyjechała na Universita degli Studi di Perugia we Włoszech.

Politycy KO wypominają Bryłce głosowanie

Do sprawy odniósł się europoseł KO Bartosz Arłukowicz. Podczas niedzielnej rozmowy w Polsacie zarzucił Bryłce ograniczanie innym możliwości, z których sama wcześniej korzystała.

– To jest wstyd, że pani jako młoda osoba zabrania naszym studentom możliwości korzystania z Erasmusa i studiowania za granicą – powiedział.

Głos zabrała również Kamila Gasiuk-Pihowicz. Europosłanka KO, która poparła finansowanie programu, przypomniała na X o zagranicznym stypendium Bryłki i skrytykowała jej stanowisko.

Sprzeciw Bryłki w głosowaniu nie oznacza jednak, że studenci stracili możliwość wyjazdów. Propozycja uzyskała większość w Parlamencie Europejskim.

Bryłka wyjaśnia powody sprzeciwu. Wskazuje na Zielony Ład

Europosłanka Konfederacji odpowiedziała Gasiuk-Pihowicz w mediach społecznościowych. Przywołała dokument Komisji Europejskiej dotyczący Erasmusa na lata 2028–2034, w którym zapisano spójność programu z innymi działaniami i politykami UE.

Bryłka przekonywała, że właśnie te powiązania stoją za jej decyzją.

„Ja nie popieram Europejskiego Zielonego Ładu i nie popieram propozycji Komisji Europejskiej w sprawie nowej wieloletniej perspektywy finansowej, a także polityki migracyjnej Komisji Europejskiej” – napisała.

Dodała, że „w odróżnieniu od KO moje głosowania są świadome i zgodne z prezentowanym przeze mnie programem”.

7