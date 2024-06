Europoseł PiS Ryszard Czarnecki na wielkich zakupach! Wydał majątek na szparagi

Ostre spięcie! Kempa krótko do polityka Trzeciej Drogi: "Donosiliście na Polskę!". Padły słowa o "pożytecznych idiotach"

Kampania w wyborach do PE

Wybory do PE

Fortuna za szparagi

Gotowane mają bardzo mało kalorii a w dodatku są bogate w witaminy i sole mineralne. Nic więc dziwnego, że europoseł PiS Ryszard Czarnecki, który w najbliższych eurowyborach startuje z Wielkopolski, wybrał się do Witoldzina niedaleko Szamotuł – stolicy szparagów w tamtym regionie! Polityk kupił od miejscowego rolnika aż cztery kilogramy tego warzywa. - To już ostatki, gdy chodzi o szparagi w sezonie. Duże kosztują nawet 25-30 zł za kilogram. Kupiłem cztery kilogramy szparagów. Ugotuję je sobie a później zjem z masełkiem. Uwielbiam je – mówi nam Ryszard Czarnecki. Po zakupach odwiedził również konie. - Kiedyś Polacy jeździli do Niemiec zbierać szparagi, a teraz już nie muszą. Przy okazji powiedziałem „dzień dobry” kilku pięknym konikom na wybiegu. Konie są czymś szczególnym w polskiej historii – podsumowuje europoseł Ryszard Czarnecki.

Stan posiadania europosła

Po wielu latach w Parlamencie Europejskim Ryszard Czarnecki zgromadził naprawdę pokaźny majątek. Z ujawnionych niedawno oświadczeń na stronie Parlamentu Europejskiego wynika, że posiada min. dwa wielkie mieszkania w Polsce warte niemal trzy i pół miliona złotych, a także domek letniskowy i jedno mieszkanie w Belgii. Polityk posiada też potężne oszczędności. Zgromadził 220 tys. euro, 10 tys. dolarów oraz 306 tys. zł.