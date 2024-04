Eugeniusz Kłopotek przechodzi na polityczną emeryturę: "Będę pomagał swojej żonie"

Trzecia Droga pokazała listy do europarlamentu! Wszystko jasne! Kogo chcą wysłać do Brukseli?

Trzeba przyhamować panie Kłopotek

Były poseł i jeden z najbardziej znanych polityków PSL Eugeniusz Kłopotek od sześciu lat jest już w wieku emerytalnym. Jednak dopiero teraz postanowił zostawić pełnoetatową polityczną karierę. Z końcem kwietnia przestaje pełnić obowiązki wójta gminy Warlubie. Nie ubiegał się o reelekcję, bo planuje bardziej zaangażować się w obowiązki domowe, ale też w karierę swojej żony Agnieszki Kłopotek, która pół roku temu została posłanką. - To jest najbardziej racjonalne rozwiązanie w sytuacji, kiedy małżonka jest w polskim Parlamencie. W domu są dwa psy, jeszcze młody chłopak, który kończy szkołę podstawową. Ja dojeżdżam do pracy 45 kilometrów. Panie Kłopotek trzeba przyhamować - mówi ludowiec w "Sednie Sprawy". A żeby nie zgnuśnieć i się nie zanudzić były parlamentarzysta ubiegał się z powodzeniem o mandat radnego w powiecie tucholskim.

Mąż swojej żony

Eugeniusz Kłopotek chce teraz też mocno zaangażować się w pomoc w rozwoju kariery Agnieszki Kłopotek. Były poseł podkreślał, że jest dumny z tego jak sprawuje się przy Wiejskiej. - Chce mojej małżonce, pani posłance, pomóc trochę w tej pracy w terenie dlatego już czekam z utęsknieniem, kiedy zakończy się ta komisja śledcza, której jest członkiem, myślę o tej kopertowej żeby był ten tydzień taki nie sejmowy żeby można trochę popracować w terenie. A ponieważ człowiek zna ten teren, co tu dużo mówić, wszystkich tych Wójtów, Burmistrzów w związku z tym muszę tutaj pomóc trochę małżonce w tym zakresie, żeby nie było tak jak bardzo często wyborcy mają pretensje do polityków, że jak zbliżają się wybory to oni dopiero wtedy ruszają na spotkania - zapowiada słynny mąż.

Eugeniusz Kłopotek nie musi się specjalnie martwić o finanse. W 2023 roku otrzymał ponad 155 tysięcy złotych emerytury, a do tego doliczy jeszcze każdego miesiąca 3 tysiące złotych diety z tytułu zasiadania w radzie powiatu tucholskiego.