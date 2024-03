Episkopat doradza, jak głosować w wyborach samorządowych 2024. Cała lista zasad

Służby włamały się do domu Zbigniewa Ziobry! "Wybijali szyby i niszczyli dom"

Wybory samorządowe 2024 zdają się interesować nie tylko Polaków, ale także duchownych. Na stronie internetowej Konferencji Episkopatu Polski opublikowano oficjalne stanowisko w tej sprawie. Zaapelowano między innymi o modlitwę w intencji Polski i odpowiedzialność podczas głosowania. Polecono także, aby wierni przypomnieli sobie zasady, jakimi kierują się wierni. Odesłano także do zgłębienia wiedzy za pomocą "Vademecum wyborczego katolika". Dokument jest podpisany przez biskupa Mariana Florczyka, Przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Społecznych oraz zawiera odwołania do encyklik i orędzi papieża Jana Pawła II.

Można tam znaleźć pięć podstawowych zasad dotyczących udziału w wyborach. Jako pierwszą zaznaczono, że udział w wyborach jest obowiązkiem sumiennych katolików, jest to bowiem wyraz zaangażowania na rzecz wspólnego dobra. Łączy się to z drugą zasadą, jaką jest odpowiedzialna decyzja, na kogo oddać głos, poparta o zasadami ładu moralnego.

Po trzecie, najważniejsze jest, by nie chodzić na kompromisy w niektórych sprawach. Jak podaje Episkopat, katolicy zawsze popierają prawo do życia, licząc od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. Ponadto wymieniono, że katolicy strzegą prymatu rodziców w wychowaniu dzieci, dbają o etykę gospodarki sprzeciwiając się "ekonomii, która zabija" oraz sprzeciwiają się budowania świata "jakby Boga nie było".

Dwie ostatnie zasady dotyczą akceptacji wyniku wyborów nawet jeśli są sprzeczne z przekonaniami głosującego oraz modlitwy za swój kraj.

