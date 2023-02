Emocje w studiu sięgnęły zenitu! Tak dziennikarz potraktował gościa w programie na żywo

Do awantury doszło w programie „Debata tygodnia”, którą na antenie Polsat News prowadzi Grzegorz Jankowski. Podczas ostatniego odcinka skupił się przede wszystkim na Ukrainie, a zwłaszcza na życzeniach Wołodymyra Zełenskiego z okazji ukraińskiego Dnia Niepodległości i zgodzie władz w Kijowie na poszukiwanie szczątków ofiar UPA w Puźnikach. Prowadzący nazwał to pięknym gestem. Innego zdania był jednak Artur Bartoszewicz. - Łaskawy gest. Nie padły słowa "przepraszam", ale łaskawie po tylu miesiącach się zgodzili. (...) Przeprosiliby za Wołyń i przyłączyliby się do wniosku, żeby przyznać pokojową Nagrodę Nobla dla narodu polskiego. To nam jesteście Ukraińcy winni – stwierdził i podkreślił, że Ukraińcy walczą jedynie za swoja wolność. Po tych słowach Grzegorz Jankowski nie wytrzymał!

- Ci Ukraińcy walczą o to, żeby pan bezpiecznie mógł się napić winka na Koszykach w Warszawie. Ci Ukraińcy walczą o to, żeby polska młodzież mogła się w tej chwili spokojnie uczyć. Ci Ukraińcy walczą o to, żebyśmy my czuli się tutaj bezpiecznie, dalej się rozwijali, produkowali i mogli normalnie żyć. A pan chce, żeby ci Ukraińcy, prowadząc wojnę o własne przetrwanie, przyszli, przed panem uklękli i powiedzieli "przepraszamy". Przecież pan myli porządki – mówił podniesionym głosem dziennikarz.

Choć temperatura w studiu znacznie się podniosła, początkowo rozmówca gospodarza starał się zachować spokój. - Panie redaktorze, pan ma swoje teorie i swoją religię, której jest pan świetnym wyznawcą. (...) Jest pan świetnym kapłanem religii ukraińskiej, gratuluję. Można zawsze pojechać i walczyć – odparł. Szybko jednak obie strony sporu zaczęły się wzajemnie oskarżać o obrażenie i manipulację faktami. Ostatecznie każdy z nich pozostał przy swoich poglądach: Grzegorz jankowski twierdził, ze bezpieczna Polska to zasługa walczącej Ukrainy, a doktor, iż zasługę tę należy przypisać członkostwu w NATO.

