Zmiany w cenach leków. Sprawdź, jakie leki zdrożeją najbardziej

Od marca zaczyna obowiązywać zmieniona lista leków refundowanych. Cześć leków stanieje – według ministerstwa zdrowia dopłata pacjenta spadnie dla 328 pozycji z listy. Niestety, ale jeszcze więcej leków zdrożeje – dopłaty dla pacjenta wzrosną aż w przypadku 601 pozycji. Największe podwyżki dotkną chorych na cukrzycę, bo więcej zapłacą za insuliny o długim działaniu. I tak Toujeo, który kosztuje 207,20 zł, będzie droższy o 41,31 zł, a za Abasaglar, którego obecna cena wynosi 91,78 zł trzeba będzie zapłacić 27,54 zł więcej.

Podwyżka ceny leków dla chorych na cukrzycę

- Są to niestety insuliny często stosowane przez pacjentów. Skąd ta podwyżka? Na liście refundacyjnej przez wiele lat był refundowany preparat podobny – Tresiba, którego producent zrezygnował z refundacji – tłumaczy nam lekarz diabetolog, znający szczegóły podwyżek. - Zakończył się okres, w którym producent miał na ten lek wyłączność. W tej sytuacji polskie prawo skłaniało firmę do obniżki ceny o 25 proc., ale ta nie mogła się na to zgodzić. Po wycofaniu leku z listy refundacyjnej, podstawą refundacji stał się inny, droższy preparat i tak od marca wzrosną stawki w aptece – tłumaczy lekarz, który chciał zachować anonimowość. Diabetolog twierdzi jednak, że sytuacja jest przejściowa i za kilka miesięcy resort zdrowia porozumie się z dostawcami leków, żeby insuliny znowu były tańsze. Na razie jednak chorzy muszą liczyć się z wyższymi kosztami.

NIEŻEJ ZNAJDZIESZ DANE, KTÓRE POKAZUJĄ, JAK ZMIENIĄ SIĘ CENY LEKÓW OD 1 MARCA