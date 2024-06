Emerycie, sprawdź czy nie zabraknie twoich leków. Nowa lista antywywozowa

Lista antywywozowa maj 2024

Na rynkach światowych są trudności z dostępem do niektórych substancji do produkcji leków. Ministerstwo Zdrowia wydało nowe obwieszczenie w sprawie leków zagrożonych deficytem. Wciąż niestety brakuje leków dla osób cierpiących na cukrzycę, w tym popularnych insulin. W aptekach może brakować również Berodualu, stosowanego przy chorobach płuc.

W aktualnym wykazie resortu zdrowia, nazywanego listą antywywozową, bo wymienionych leków nie można wywozić za granicę, znalazło się obecnie 238 pozycji. Wykaz zaczął obowiązywać 27 maja. Największy problem jest z podstawowym lekiem dla chorych na cukrzycę – z insulinami. Zagrożonych deficytem jest obecnie wiele popularnych preparatów insulinowych, takich jak Gensulin, Humalog, Lantus, Polhum czy Tresiba.

Trudno dostępny Ozempic

Zagrożony deficytem jest też lek Ozempic stosowany przez cukrzyków, ponieważ obniża poziom glukozy we krwi. Jest on często wykupywany przez osoby, które nie mają cukrzycy, tylko stosują go na odchudzanie, gdyż zmniejsza apetyt. Lekarze ostrzegają przez przyjmowaniem Ozempicu bez medycznego wskazania, lek może mieć poważne skutki uboczne. Kolejnym lekiem, którego jest niewiele na rynku, jest Berodual, stosowany do nebulizacji w chorobach płuc (np. astma, POChP). Inne deficytowe leki wymieniliśmy w tabeli. ABR