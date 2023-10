Emerycie, sprawdź czy dostałeś całą czternastkę. Jeśli nie, możesz się odwołać!

Czternastka niezgodna z zasadą

Zgodnie z decyzją rządu czternastka wyniosła 2650 zł brutto. Całą kwotę otrzymali tylko seniorzy z emeryturą do 2900 zł brutto. Jeśli ktoś ma wyższą, dodatek był pomniejszany „złotówką za złotówkę”. Tym samym, osoby z ok. 4500 zł emerytury na rękę, dostały maksymalnie 50 zł. Jeżeli ktoś czuje się przez to skrzywdzony, może próbować powalczyć o uszczuploną kwotę. Musi się w tym celu odwołać od decyzji ZUS, którą Zakład przysłał mu listownie w październiku.

Odwołanie od decyzji ZUS

- Można odwołać się do sądu, wskazując, że została naruszona konstytucyjna zasada równości. Jest to bowiem jedyne świadczenie w systemie, w którym jest niby brane pod uwagę kryterium dochodowe. Pod uwagę bierze się bowiem tylko wysokość emerytury. Czyli gdy ktoś ma przeciętną emeryturę (3450 zł), to odcina mu się z czternastki ok. 550 zł. Jeśli zaś ktoś ma niższą emeryturę, ale pracuje i zarabia, dostanie cały dodatek - tłumaczy dr Tomasz Lasocki, ekspert ds. ubezpieczeń społecznych z Uniwersytetu Warszawskiego.

Seniorzy na złożenie odwołania od decyzji mają 30 dni od jej otrzymania. Gdzie je należy złożyć? - Przysłana decyzja powinna zawierać pouczenie o sądzie, do którego można wnieść odwołanie – dodaje Lasocki.

