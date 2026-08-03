Emerycie, łatwiej zapiszesz się do lekarza! Sprawdź, co się zmieniło od 1 sierpnia

- Od 1 sierpnia bieżącego roku system centralnej e-rejestracji został rozszerzony o osiem nowych specjalizacji (m.in. endokrynologia, pulmonologia, nefrologia), umożliwiając pacjentom posiadającym skierowanie umawianie wizyt online.
- Rozwój systemu eliminuje potrzebę dzwonienia do przychodni – pacjenci mogą samodzielnie wyszukać dostępny termin i umówić wizytę przez internet, co usprawnia proces rejestracji.
- Ministerstwo Zdrowia planuje stopniowe rozszerzanie e-rejestracji, która do końca 2027 roku ma objąć aż 39 różnych specjalizacji medycznych.
Z dniem 1 sierpnia bieżącego roku centralna e-rejestracja w Polsce wzbogaciła się o osiem nowych specjalizacji medycznych. Dzięki temu pacjenci posiadający odpowiednie skierowanie mogą w prostszy sposób umówić wizytę u lekarzy z dziedzin takich jak: endokrynologia, pulmonologia, hepatologia, nefrologia, neonatologia, immunologia, angiologia oraz choroby zakaźne.
Ułatwienia dla pacjentów
Rozwój systemu ma na celu przede wszystkim usprawnienie procesu umawiania wizyt. Karolina Tądel, zastępca dyrektora Departamentu e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia, podkreśla, że "pacjenci nie muszą już dzwonić do przychodni." Zamiast tego, proces rezerwacji sprowadza się do "wyszukania dostępnego terminu w systemie i umówienia wizyty na konkretny dzień i godzinę," co znacznie oszczędza czas i wysiłek.
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Ministerstwo Zdrowia planuje dalsze, dynamiczne poszerzanie zakresu działania centralnej e-rejestracji. Wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski ogłosił, że "centralna e-rejestracja będzie stopniowo rozszerzana." Docelowo, do końca 2027 roku, system ma objąć aż 39 różnych specjalizacji medycznych, co znacząco zwiększy jego użyteczność dla szerokiego grona pacjentów.
Przed ostatnim rozszerzeniem, centralna e-rejestracja już oferowała możliwość zapisów na wybrane procedury i konsultacje, takie jak mammografia, test HPV HR oraz pierwsza wizyta u kardiologa. Ponadto, system dysponuje funkcjami ułatwiającymi zarządzanie umówionymi terminami, umożliwiającymi zmianę lub odwołanie wizyty, a także wysyła przypomnienia drogą SMS-ową i e-mailową. Należy podkreślić, że mimo cyfryzacji, tradycyjna forma rejestracji bezpośrednio w przychodniach wciąż pozostaje dostępna dla wszystkich pacjentów, zapewniając alternatywną drogę dostępu do usług medycznych.