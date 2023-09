Emeryci krytykują program Leki 65 plus: darmowe leki, a są coraz droższe

Darmowe leki tylko od lekarza POZ

Program Leki 65 plus ma znacząco pomóc seniorom, od września mogą dostać od lekarza receptę na większość leków refundowanych (3800 produktów). Okazuje się, że część emerytów ma problem z dostępem do recept z symbolem „S” uprawniających do ich otrzymania. Mogą je bowiem wystawić lekarze POZ oraz specjaliści, ale pod warunkiem, że mają zawarte umowy z NFZ. Chodzi o uprawnienia lekarzy do dostępu do Internetowego Konta Pacjenta. Problem ma być wkrótce rozwiązany. – Od 1 listopada wchodzi w życie ustawa, która pozwoli lekarzom specjalistom zaglądać do IKP bez wyrażenia zgody przez pacjenta. Od dawna czekamy na to ułatwienie – mówi dr Tomasz Zieliński, wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego.

Coraz drożej w aptekach

Ale to nie rozwiąże problemów seniorów. – Bezpłatne mam leki, które niewiele kosztują. Za inne lekarstwa płacę, na dodatek coraz drożej – żali się Wanda Krzymowska (77 l.). – Nie wszystkie leki w Polsce mają zerową odpłatność – przyznaje Bolesław Piecha (PiS), wiceszef sejmowej Komisji Zdrowia, który radzi seniorom, aby sprawdzili listę leków 65 plus w obwieszczeniu Ministra Zdrowia. Jest na niej wiele pozycji, a lista będzie z czasem rozwijana.

Monika Kisielińska (65 l.), emerytka z Siedlec: - Według mnie ceny leków bardzo poszły w górę w ostatnim czasie. Obserwuje to na podstawie specyfików, które regularnie kupuję. Przykładowo pół roku temu za krople do oczu i witaminy, które kupiłam dziś za 81 zł., płaciłam o trzydzieści złotych mniej. Jak tak dalej pójdzie, to emeryci będą zmuszeni wybierać między lekami, a jedzeniem

Tadeusz Mazurek (67 l.), emeryt z Mazowsza: - Często odwiedzam aptekę i obserwuję niepokojący skok w górę cen lekarstw. Nie da się obliczyć ile się zapłaci za to samo co dwa miesiące temu. Doskwierają mi żylaki i systematycznie muszę przyjmować lekarstwa. Ceny ich w ostatnich miesiącach wzrosły około 25 – 30 procent. Dwa miesiące za te same leki płaciłem 70 zł, dziś - 91 zł.

Wanda Krzymowska (77 l.) emerytka, woj. mazowieckie: - Mój wiek daje możliwość dostania bezpłatnych leków. Nic bardziej mylnego, bo pomimo tego nie mam je bezpłatne, to tylko te, które niewiele kosztowały. Za inne lekarstwa płacę, na dodatek coraz więcej, bo ceny ciągle rosną. Niedługo nie wszystkich będzie stać na leczenie tak drogimi lekami