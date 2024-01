Elon Musk upamiętnił ofiary Holokaustu. Pojawił się na uroczystościach w Auschwitz

Klęska Bartłomieja Sienkiewicza. Chodzi o Polskie Radio! Co dalej?

Oficjalnym punktem wizyty Elona Muska w Polsce ma być w poniedziałek późnym popołudniem w Krakowie i uczestnictwo w dyskusji z Benem Shapiro na temat antysemityzmu w internecie. We wtorek (23 stycznia) Musk ma wziąć udział w nabożeństwie żałobnym na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. O tym, że najbogatszy człowiek świataprzyleci do Krakowa i Oświęcimia poinformowała agencja Blommberg w poprzednim tygodniu. Jak przypomniała, właściciel Tesli i platformy X jesienią zeszłego roku wstępnie zgodził się odwiedzić teren dawnego obozu podczas dyskusji na żywo z szefem EJA rabinem Menachemem Margolinem.

Znany przedsiębiorca spotkał się wówczas z oskarżeniami o antysemityzm, kiedy zgodził się z anonimowym użytkownikiem platformy X twierdzącym, że społeczności żydowskie promują "nienawiść przeciwko białym" i odpowiadają za sprowadzanie "hord mniejszości, które zalewają kraj". Wpis ten potępił Biały Dom, a szereg dużych reklamodawców, w tym m.in. koncern Disneya, ogłosiło bojkot platformy. Musk przyznał później, że jego wypowiedź była "jedną z najgłupszych rzeczy", jaką zrobił.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Pierwszy transport polskich więźniów politycznych, liczący 728 osób, przybył do Auschwitz z więzienia w Tarnowie 14 czerwca 1940 r. Polacy stanowili drugą, pod względem liczby osób deportowanych do obozu, grupę więźniów. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W obozie Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów. Z ponad 140 tys. Polaków deportowanych tam zgładzonych zostało połowę. W 1947 r. na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum.

