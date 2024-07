Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Ekspertka ostro o PiS! "Wracamy do normalności"

W "Expressie Biedrzyckiej" pojawiła się dr Małgorzata Bonikowska, która skomentowała m.in. temat reperacji od Niemiec i relacji polsko-niemieckich. - Po tym okresie bardzo trudnych relacji przez 8 lat rządów PiS wracamy do normalności. [...] Pamiętamy to, co było i musimy o tym przypominać stronie niemieckiej i może dobrze, że podczas rządów PiS przypomniano pewne zaszłości - mówiła. Całość rozmowy możecie zaoczyć w naszym wideo.