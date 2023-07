Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Ekspertka oceniła świętowanie polityków PiS na Jasnej Górze. Bezwzględna opinia

Gościem „Expressu Biedrzyckiej” była politolog dr Renata Mieńkowska-Norkiene, która odniosła się do kwestii zależności między Kościołem a państwem. - Myślę, że moi koledzy politolodzy i politolożki nie mieli złudzeń, że w Polsce jest rzeczywisty rozdział Kościoła od państwa. Przez chwilę wydawało się, że jesteśmy w stanie kroczyć drogą Irlandii, zaczęły się pierwsze rozliczania Kościoła […]. To, co się teraz dzieje, to jest backlash. To odwet za trend sekularyzacyjny, którego dokonuje partia rządząca – stwierdziła doktor.