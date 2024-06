i Autor: East News

Nie ma wątpliwości

Ekspertka od mowy ciała spojrzała na posła od Ziobry! Od razu to dostrzegła...

bip 15:44 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Pod koniec maja Prokurator Krajowy skierował do Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła PiS i polityka Suwerennej Polski Michała Wosia. Ma to związek ze śledztwem ws. zakupu przez CBA oprogramowania Pegasus ze środków z Funduszu Sprawiedliwości. W piątek z kolei Sejm uchylił w immunitet Michałowi Wosiowi, który przemawiał w Sejmie. Tymczasem jego mowie ciała przyjrzała się ekspertka. Zauważyła bardzo ciekawe szczegóły!