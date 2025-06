Ekspert nie ma wątpliwości: "Polską rzeczywistość gospodarczą zdemolował Polski Ład"

Gościem "Expressu Biedrzyckiej" był dziennikarz ekonomiczny Kazimierz Krupa, który mówił o obecnym stanie polskiej gospodarki i ewentualnych sposobów, by poprawić jej sytuację. Pojawił się także tematy wątpliwości co do zliczenia głosów po II turze wyborów prezydenckich. Rozmowę można zobaczyć w naszym wideo. Zapraszamy do oglądania.

Express Biedrzyckiej - Kazimerz Krupa 25.06.2025