Ekspert mówi, jakie państwo mogło przekazać Ukrainie wadliwy sprzęt. Ma dwa typy

Gościem „Expressu Biedrzyckiej” był gen. Jarosław Kraszewski, który omówił kwestię wadliwego sprzętu, jaki miał zostać przekazany Ukrainie. – Jeżeli to są systemy przeciwlotnicze, to albo chodzi o Wielką Brytanię albo o Niemcy. […] Postawiłbym na to drugie, bo sprzęt brytyjski funkcjonuje już w Polsce od dawien dawna, a sprzęt niemiecki, wiemy o całym zamieszaniu wokół przekazywanych baterii Patriot, mogło dojść do tego, że w ferworze walki Niemcy po prostu nie dopilnowali procedur – stwierdził ekspert.