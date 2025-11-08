Ekspert krytycznie o zachowaniu Ziobry: „Politycznie zyskałby więcej, gdyby dał się aresztować”

Zdaniem politologa Olgierda Annusewicza, ucieczka Zbigniewa Ziobry przed wymiarem sprawiedliwości szkodzi mu politycznie i osłabia jego pozycję poza twardym elektoratem.

Afera Funduszu Sprawiedliwości jest czytelna dla opinii publicznej i może wpłynąć na wzrost poparcia dla Koalicji Obywatelskiej.

Uchylanie immunitetu Ziobrze ma wymiar symboliczny i może stać się punktem zwrotnym w rozliczaniu rządów PiS.

Były minister ukrył się na Węgrzech

W rozmowie z telewizją Republika Ziobro powiedział w piątek, że przyjdzie czas, aby „każdy z tych zarzutów wyjaśnić, bo ja nie mam nic do ukrycia, tylko zrobimy to w sposób cywilizowany, bo tego też wymaga interes publiczny”. Odmówił odpowiedzi na pytanie, czy zamierza ubiegać się o azyl polityczny na Węgrzech.

W ocenie politologa dr hab. Olgierda Annusewicza z Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, unikanie polskiego wymiaru sprawiedliwości przez Zbigniewa Ziobrę nie służy mu politycznie.

- Rozpatrując tę sytuację z perspektywy politycznych zysków i strat, Ziobro i jego środowisko zyskaliby więcej, gdyby były minister sprawiedliwości dałby się aresztować, a potem skazać, niż uciekając przed wymiarem sprawiedliwości. Tym bardziej, że prezydent może go ułaskawić – powiedział.

ABW ma zatrzymać Zbigniewa Ziobrę. Adwokat posła PiS: „Nie ukrywa się”

Według rozmówcy PAP, polityk pozostaje jednak bohaterem dla żelaznego elektoratu prawicy i w oczach tych wyborców może budować teraz „mit kombatanckości”. - Tym wyborcom może opowiadać, że ucieka przed reżimem Donalda Tuska i będzie dla nich wiarygodny. Ale twardy elektorat nie jest najistotniejszy, bo on gwarantuje poparcie bez względu na wszystko. Kluczowi są wyborcy środka, którzy nie mają jasno sprecyzowanych poglądów politycznych i mogą je zmieniać w zależności od oceny wydarzeń - wyjaśnił politolog.

- A afera Funduszu Sprawiedliwości jest prosta w zrozumieniu - miały być pieniądze na pomoc ofiarom przestępstw, były pieniądze na pomoc kolegom Zbigniewa Ziobry. I sprawa ta powinna zostać wyjaśniona zgodnie z procedurami - dodał.

Ziobro jest kłopotem dla PiS

Olgierd Annusewicz ocenił, że „Ziobro jest od lat jednym z największych kłopotów Prawa i Sprawiedliwości”. - Za większość afer i awantur, które pojawiały się w okresie rządów PiS, odpowiadał on sam bądź jego ludzie. A to oznacza, że gdyby nie oni, być może Prawo i Sprawiedliwość nadal by rządziło - wyjaśnił.

Zdaniem politologa sprawa Ziobry może znaleźć odbicie w lekkim wzroście poparcia sondażowego dla Koalicji Obywatelskiej i pewnym spadku notowań Prawa i Sprawiedliwości. - Nie spodziewałbym się, żeby miało to bardzo istotne przełożenie na preferencje wyborcze, nie wykluczałbym jednak pozytywnego trendu dla KO - powiedział.

Wyjaśnił, że rządząca koalicja prowadzi przy okazji tej sprawy narrację o „o zbóju, którego osądza” i „sprawiedliwości, którą przywraca”. - Rząd stara się mówić przy tej okazji: przywracamy tę sprawiedliwość nie prawami zbójeckimi, ale z zachowaniem pełnej procedury; może młyny sprawiedliwości mielą powoli, ale mielą skutecznie - ocenił.

Dodał, że uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości w rządzie PiS może być „punktem zwrotnym” w obecnej sytuacji politycznej. - Do prawomocnego rozstrzygnięcia tej historii droga jest odległa, ale już te wydarzenia mają symboliczny charakter, biorąc pod uwagę oczekiwanie wyborców rządzącej koalicji, by doprowadziła do rozliczeń afer PiS. Być może też część wyborców Polski 2050, która chciała rozliczeń, ale nie chciała głosować na Koalicję Obywatelską, teraz przerzuci swoją sympatię w kierunku KO – stwierdził Annusewicz.

Dudek o Polityce - 2025 11 07 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.