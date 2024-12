Ekspert do Macierewicza: „Bez przygotowania nie ma szans”. Plac manewrowy czeka!

„Nie zdawaj z marszu” – Konkolewski przestrzega Macierewicza

Według eksperta, egzamin na prawo jazdy po latach przerwy to nie lada wyzwanie, nawet dla doświadczonych kierowców. „Trzeba się przygotować, proszę pana! Przed panem Macierewiczem pełen egzamin na prawo jazdy. Testy, plac i wyjazd na miasto” – mówi Konkolewski w rozmowie z Super Expressem.

Mateusz Morawiecki nie wytrzymał. Ostro o budżecie: „Partactwo i drożyzna"

Doświadczony egzaminator podkreśla, że egzamin wymaga odpowiedniej nauki i praktyki, zwłaszcza gdy mowa o teorii. „Nie radzę przystępować do sprawdzianu z marszu. To jeden z najtrudniejszych egzaminów w życiu. Jeżeli ktoś dawno nie trzymał kodeksu w ręce i nie rozwiązywał testu, to wysoce prawdopodobne, że nie poradzi sobie od razu z teorią” – zaznacza.

Kilka godzin z instruktorem to konieczność

Ekspert wprost sugeruje, że były minister powinien skorzystać z pomocy profesjonalistów. „Niech pan poprosi o pomoc fachowca, o wspólne rozwiązywanie testów przez kilka dni. Przyda się też kilka godzin dodatkowej jazdy z instruktorem – zarówno na placu, jak i na mieście” – radzi Konkolewski na łamach Super Expressu.

„Życzę powodzenia!” – słowa otuchy dla Macierewicza

Mimo ostrzeżeń, Marek Konkolewski trzyma kciuki za powodzenie Antoniego Macierewicza. „Z całego serca życzę, żeby pan zdał ten egzamin” – podkreśla, dodając, że przygotowanie to klucz do sukcesu.

Czy były minister poradzi sobie za kółkiem?

Antoni Macierewicz znalazł się w sytuacji, w której wielu kierowców drży z nerwów – przed ponownym egzaminem. Czy polityczna determinacja pomoże mu na placu manewrowym i podczas jazdy po mieście? Eksperci nie mają wątpliwości, że egzamin to poważne wyzwanie, zwłaszcza po długiej przerwie od zdawania.

Z jednej strony to test umiejętności, z drugiej – próba charakteru. Czy Macierewicz odnajdzie się na placu manewrowym w roli kursanta? Jedno jest pewne: egzaminatorzy z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego z pewnością zapamiętają tak nietypowego kandydata na kierowcę. Poniżej galeria zdjęć z Antonim Macierewiczem. Zapraszamy!

