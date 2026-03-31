„Efekt Czarnka" na stacjach paliw. Kaczyński nie ma wątpliwości

Weronika Fakhriddinova
2026-03-31 15:40

Spór o ceny paliw znów rozgrzewa politykę. Jarosław Kaczyński opublikował mocny wpis, w którym ogłosił „Efekt Czarnka” i przekonywał, że presja opozycji przyniosła realne obniżki. W tle pojawia się jednak narracja rządu i pytanie: czy to faktyczna zmiana, czy polityczna gra przed opinią publiczną?

i

  • Jarosław Kaczyński ogłasza „Efekt Czarnka”, łącząc spadek cen paliw z presją PiS i nazwiskiem kandydata na premiera.
  • Nowe, niższe ceny paliw to efekt obniżonej akcyzy i VAT-u, jednak Kaczyński przypisuje sukces działaniom partii.
  • Hasło „Efekt Czarnka” ma wzmocnić polityczną pozycję Przemysława Czarnka, namaszczonego na przyszłego premiera.

„Presja ma sens”. Kaczyński ogłasza sukces

Lider PiS nie pozostawił wątpliwości. W swoim wpisie w mediach społecznościowych podkreślił, że spadek cen paliw to efekt działań jego środowiska.

– Presja ma sens! Musieliśmy czekać na ten dzień od 9 marca – napisał Kaczyński.

Dodał też, że przez tygodnie rząd Donald Tusk miał przekonywać, że nic nie da się zrobić, a decyzje dotyczące cen zapadały w sposób nieprzejrzysty. Polityk wskazał również na konkretne liczby, które jego zdaniem, mają być dowodem zmiany.

Ceny paliw w dół. Konkretne liczby

Z udostępnionej grafiki wynika, że ceny maksymalne paliw spadły z dnia na dzień:

  • Benzyna 95: z 7,29 zł/l do 6,16 zł/l
  • Benzyna 98: z 8,05 zł/l do 6,76 zł/l
  • Olej napędowy: z 8,71 zł/l do 7,60 zł/l

Hasło „Efekt Czarnka” ma sugerować, że za zmianami stoi presja polityczna związana z działaniami Przemysław Czarnek.

„Korzystajcie, póki możecie”. Ostre słowa o Tusku

Kaczyński nie poprzestał na ogłoszeniu sukcesu. W swoim wpisie uderzył bezpośrednio w premiera.

– Korzystajcie, bo znając Tuska, nie wiadomo, jak długo te ceny będą utrzymane – napisał, sugerując, że obniżki mogą być tylko tymczasowe.

„Efekt Czarnka” to coś więcej niż hasło

I tu zaczyna się politycznie najciekawszy wątek. Użycie sformułowania „Efekt Czarnka” trudno dziś uznać za zwykły slogan. W marcu 2026 r. Jarosław Kaczyński publicznie potwierdził, że to właśnie Przemysław Czarnek jest kandydatem PiS na premiera i że partia nie przedstawi innego nazwiska. Ten ruch był szeroko komentowany, a media opisywały go jako jedno z najważniejszych namaszczeń wewnątrz obozu prawicy.

Dlatego wpis o paliwach można czytać szerzej. Nie chodzi tylko o pokazanie, że opozycja punktuje rząd w sprawie cen. Chodzi też o to, by Czarnek był kojarzony ze sprawczością, z twardą presją i z tematem bliskim zwykłym ludziom. Innymi słowy: nazwisko przyszłego kandydata na premiera zaczyna być doklejane do konkretnego, nośnego społecznie efektu. To politycznie bardzo wygodne. Wzmacnia markę Czarnka i zarazem oswaja wyborców z myślą, że to on ma być jednym z głównych frontmanów PiS. To już interpretacja polityczna, ale mocno osadzona w tym, jak PiS komunikuje dziś rolę Czarnka.

