Zdaniem Dziemianowicz-Bąk, "Przemysław Czarnek musi odejść", a jego nieudolne próby wprowadzenia ustawy Lex Czarnek zostaną zapamiętane jako niechlubna karta w historii polityki oświatowej.

Jej zdaniem polska szkoła musi przede wszystkim być nowoczesna, musi być miejscem, które stanowi bezpieczny drugi dom dla uczniów, miejsce, które uczy, wychowuje i opiekuje się nimi. Dziemianowicz-Bąk podkreśliła, że nie można traktować resortu edukacji jako "trampoliny do Parlamentu Europejskiego", ani jako "nagrody pocieszenia", tak jak uczynił to minister Czarnek, który w przeszłości marzył o usunięciu Zbigniewa Ziobry ze stanowiska ministra sprawiedliwości.

Według posłanki, pierwszym krokiem w poprawie jakości edukacji w Polsce jest zdecydowane podniesienie wynagrodzeń dla nauczycieli. To będzie priorytetową decyzją nowego ministra edukacji, ponieważ bez nauczycieli nie ma edukacji. To musi stać się faktem jak najszybciej. Jednak to tylko początek, gdyż obecnie mamy do czynienia z kryzysem zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży. Dlatego konieczne jest wprowadzenie wykwalifikowanych specjalistów z zakresu psychologii do szkół.

Kolejnym ważnym celem jest zaktualizowanie podstawy programowej, przekształcenie jej w narzędzie, które kształtuje przyszłość. Wprowadzenie edukacji klimatycznej, edukacji o zdrowiu i seksualności oraz edukacji pracowniczej to kroki w dobrym kierunku. Posłanka wspomniała również o konieczności świadczenia opieki nad uczniami. Obecnie w Polsce żyje 330 tysięcy dzieci w skrajnym ubóstwie, a szkoła powinna być miejscem, które im pomaga. Każde dziecko powinno mieć dostęp do ciepłego i pełnowartościowego posiłku.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreśliła, że środki na to można znaleźć poprzez wycofanie religii ze szkół i zaprzestanie finansowania katechetów i księży z budżetu państwa. Wydanie dwóch miliardów rocznie na zapewnienie dzieciom pełnych brzuchów jest bardziej wartościowe niż finansowanie kleru.

Wizja szkoły wg ministra Czarnka

Minister Przemysław Czarnek, w swojej roli jako minister edukacji w Polsce, wyznaczył sobie szereg celów i priorytetów związanych z obszarem edukacji. Jego działania i inicjatywy w tym zakresie były przedmiotem kontrowersji i debaty publicznej, zarówno ze względu na ich charakter, jak i kontrowersyjne opinie wyrażane przez ministra.

Zwiększenie wpływu kościoła na edukację: Przemysław Czarnek wydał się być zwolennikiem większej obecności religii w szkołach. Jednym z jego kluczowych celów wydawało się być wzmocnienie roli katechetów i nauczania religii w systemie edukacyjnym, co wywołało kontrowersje i protesty ze strony niektórych grup społecznych.

Kształtowanie edukacji według wartości konserwatywnych: Minister Czarnek wskazywał na potrzebę przekształcenia edukacji, aby bardziej odpowiadała tradycyjnym wartościom i konserwatywnym przekonaniom. Chciał wprowadzić zmiany w programach nauczania i sposobie przekazywania treści, aby promować określone wartości i idee.

Podnoszenie poziomu nauczania i oceniania: Czarnek wyrażał zainteresowanie podniesieniem jakości nauczania i oceniania w polskich szkołach. Jego celem było zwiększenie wymagań stawianych uczniom oraz nauczycielom w celu poprawy ogólnego poziomu edukacji w kraju.

Edukacja w duchu patriotyzmu: Minister Czarnek wydawał się dążyć do wprowadzenia edukacji opartej na patriotyzmie i historii Polski. Jego inicjatywy były skierowane na promowanie narodowej dumy i większej świadomości historycznej wśród uczniów. Wystarczy wspomnieć, że to a jego kadencji do szkół średnich wprowadzono HiT, czyli przedmiot: Historia i teraźniejszość.

Rola rodziny w edukacji: Minister Czarnek podkreślał znaczenie roli rodziny w procesie edukacji. Chciał zachęcać rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły i kształtowania wartości swoich dzieci.

