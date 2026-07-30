Dziękował służbom, dwie godziny później mówi o niekompetencji. Morawiecki zmienił ton

Mateusz Morawiecki, po nocnym alarmie na Lubelszczyźnie, najpierw dziękował służbom, by następnie ostro skrytykować rząd.

Były premier zarzucił władzom "rażącą niekompetencję" i chaos informacyjny w komunikacji z obywatelami, twierdząc, że państwo "nie zdało egzaminu".

Sprawdź, dlaczego Morawiecki tak radykalnie zmienił swoje stanowisko i jakie rozwiązania proponuje, aby uniknąć podobnych błędów w przyszłości!

Mateusz Morawiecki najpierw pozytywnie ocenił reakcję służb po nocnym alarmie na Lubelszczyźnie. Później jednak wyraźnie zaostrzył ton. Podczas konferencji prasowej w Sejmie były premier skrytykował sposób informowania mieszkańców o zagrożeniu. Podkreślał, że jego zarzuty dotyczą przede wszystkim komunikacji państwa, a nie samej pracy żołnierzy i funkcjonariuszy.

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Najpierw podziękowania, potem ostra krytyka

Morawiecki stwierdził, że nocne wydarzenia pokazały poważne braki w systemie przekazywania informacji obywatelom.

– Mieliśmy dzisiaj do czynienia z rażącą niekompetencją państwa polskiego i to taką niekompetencją, która była przez nas nie tylko przewidziana, ale jednocześnie zaproponowaliśmy rozwiązania – powiedział Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej w Sejmie.

Słowa byłego premiera zwracają uwagę, ponieważ wcześniej dziękował służbom za reakcję na zagrożenie. Na konferencji rozdzielił jednak działania wojska i funkcjonariuszy od sposobu komunikowania się państwa z mieszkańcami.

Morawiecki wskazuje na mObywatela

Były premier przypomniał propozycję Janusza Cieszyńskiego i Michała Dworczyka dotyczącą rozszerzenia funkcji aplikacji mObywatel.

– Janusz Cieszyński i Michał Dworczyk kilka miesięcy temu proponowali takie uzupełnienie aplikacji mObywatel, która rozwinięta została pięknie w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy, aby tego typu okoliczności, z jakimi mieliśmy do czynienia dzisiaj, były w odpowiedni sposób ogłaszane, informowane, tak żeby obywatele nie mieli poczucia chaosu – mówił dalej.

Według Morawieckiego podobne rozwiązanie pozwoliłoby szybciej przekazywać mieszkańcom informacje po uruchomieniu syren alarmowych.

„Państwo kompletnie nie zdało egzaminu”

Były premier zakończył wystąpienie mocnym zarzutem pod adresem obecnych władz.

– Tymczasem państwo kompletnie, po raz kolejny, nie zdało egzaminu – dodał.

W nocy na Lubelszczyźnie uruchomiono syreny alarmowe w związku z zagrożeniem przy granicy z Ukrainą. Mieszkańcy zwracali później uwagę na brak szybkich komunikatów wyjaśniających, co się dzieje i jak powinni się zachować.

Poniżej galeria zdjęć: Ogromny krater na Lubelszczyźnie. Mieszkańcy usłyszeli potężny huk, na miejscu pracują służby

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