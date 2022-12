Dziambor zaliczył potężną wpadkę podczas głosowania. Człowiek Ziobry był bezlitosny. Poszło o kościół

Nie będzie ustawy zbliżającej do KPO?

Artur Dziambor poinformował za pośrednictwem Twittera o wpadce. Polityk związany z Konfederacją zaliczył wpadkę się podczas głosowania. Według relacji, którą podzielił się w social mediach zamysł dotyczący stanowiska ws. głosowania nad ustawą o zakazie żartowania z religii był inny.

"Myślałem, że głosujemy nad ustawą(...) a nie odrzuceniem"

"Na początek dnia wpadka. W głosowaniu nad tą absurdalną ustawą o zakazie żartowania z religii zagłosowałem Przeciw. Myślałem że głosujemy nad ustawą, a to było głosowanie nad jej odrzuceniem. Powinienem głosować Za. Przepraszam. Poprawię ten błąd, gdy będzie głosowana ustawa" - napisał na Twitterze Artur Dziambor. Mimo, że polityk Konfederacji podszedł do sprawy z lekkim dystansem to wśród komentarzy pod postem nie zabrakło kąśliwych uwag. Na jedną z nich pozwolił sobie szczeciński radny, związany z Solidarną Polską Zbigniewa Ziobry Dariusz Matecki, który odpowiedział Dziamborowi dziękując za głos.

Matecki podziękował Dziamborowi. "Dziękujemy za głos"

"Dziękujemy za głos, po wczorajszym spłyceniu przez Pana setek dewastacji kościołów, zakłócania Mszy Świętych, fizycznych ataków na księży a nawet mordów na tle religijnym, do oglądania „Żywota Briana”, zacząłem podejrzewać, że siedzicie za blisko Scheuring-Wielgus" - napisał bezlitośnie Dariusz Matecki nie kryjąc sarkazmu. Jednak nie był to koniec wymiany między panami. W odpowiedzi na wpis Mateckiego Dziambor nie krył poirytowania.

Dziambor do Mateckiego. "Darek, ogarnij się"

"Darek, ogarnij się, zrobiliście ustawę, która nijak się ma do szacunku i dbania o dobre imię naszego kościoła. Skutkiem będą wyroki za memy o Jezusku oraz zakazane skecze i filmy. Tego się nawet nie da katotalibanem nazwać, nie wiem co to jest" - napisał Dziambor.

