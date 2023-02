Dyrektor gabinetu Kaczyńskiego ostro o konferencji lewicy: „No to sprawdźmy”

Podczas konferencji Lewicy mówiono o bezpieczeństwie w internecie i utworzeni agencji cyberbezpieczeństwa. - Cyberprzestrzeń w XXI wieku stałą się równoważnym polem walki, które dotyczy ochrony zdrowia, administracji, gospodarki, każdej sfery życia w każdym miejscu na świecie. Przez blisko 8 lat PiS traktował cyberprzestrzeń po macoszemu. Dużo zapowiadało a mało realizowało – mówił nań poseł Krzysztof Gawkowski. Na odpowiedź ze strony PiS nie trzeba było długo czekać. - Gawkowski na konwencji lewicy o bezpieczeństwie cyberprzestrzeni o którym nie ma pojęcia. "PiS traktowało cyberprzestrzeń po macoszemu". No to sprawdźmy – napisał na Twitterze Michał Moskal. Następnie wymienił kilka spraw związanych z cyberbezpieczeństwem, które zrobił dla Polski PiS, takie jak powołanie Biura do Walki z Cyberprzestępczością, wprowadzenie ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa czy stworzenie Wojskowego Liceum Informatycznego, kształcącego przyszłych specjalistów w tej dziedzinie. - Nie mówiąc o działalności instytucji włączonych w KSC jak odpowiednie CSIRT-y, Pełnomocnik Rządu ds. cyberbezpieczeństwa, kolegium, działania instytucji jak NASK, ABW i wiele innych – skwitował Michał Moskal. - Jestem dumny, że przez lata mogłem pracować i wspierać to co udało się osiągnąć w obszarze cyberbezpieczeństwa w Polsce – dodał w kolejnym poście. Próbowaliśmy skontaktować się w tej sprawie z Krzysztofem Gawkowskim z prośbą o komentarz w tej sprawie, jednak nie udało nam się.

