RAPORT ZŁOTOROWICZA

Dworczyk o możliwej awanturze w Sejmie: Mam nadzieję, że nie dojdzie do gorszących scen

- Nie wiem, jak będzie wyglądał ten dzień. Mam nadzieję, że nie będzie kolejnych incydentów i gorszących zdarzeń w sytuacji, gdy opinia publiczna epatowana jest awanturami w Sejmie. Bo Sejm ma niskie oceny, jeśli chodzi o społeczeństwo, a swego rodzaju gorszące sceny obniżają zaufanie do parlamentu. Mam nadzieję, że do gorszących scen nie dojdzie. Punkt drugi – mam nadzieje że pan marszałek Hołownia będzie w stanie zdobyć się na refleksję i dopuści w obradach Sejmu panów Kamińskiego i Wąsika. To moja nadzieja, którą wyrażam (...) - przewiduje przebieg czwartkowych obrad poseł Michał Dworczyk.