Dudek o polityce: Mocne słowa o kryptowalutach i internecie: „To już zarządzanie emocjami”

Anonimowość w sieci pod ostrzałem
Zdaniem prof. Antoniego Dudka jednym z największych problemów współczesnego internetu jest brak odpowiedzialności użytkowników za słowa. Politolog przekonuje, że zasady znane ze świata realnego powinny obowiązywać również w przestrzeni cyfrowej.
- Tak jak państwo dąży do tego, żeby każdy z nas miał dowód tożsamości każdy z nas miał jak ma samochód miał swoje przypisane do siebie tablice rejestracyjne to żeby ludzie w sieci byli identyfikowalni - mówi Dudek.
Według Dudka anonimowość sprzyja radykalizacji i wzmacnia najbardziej skrajne postawy, co bezpośrednio przekłada się na sposób prowadzenia polityki.
Internet jako narzędzie wpływu i kontroli
Profesor zwraca uwagę, że media społecznościowe nie tylko wzmacniają emocje, ale mogą być także wykorzystywane do ich świadomego sterowania.
— To się dzieje już w niektórych krajach najwięcej możemy powiedzieć w odniesieniu do Chin gdzie internet podlega dość ścisłej kontroli i gdzie partia gra na tych emocjach ale przy pomocy internetu ale bardzo określony sposób — ocenia Dudek.
To pokazuje, że internet może być zarówno narzędziem wolności, jak i mechanizmem kontroli.
„Te czasy już nie wrócą”
Dudek nie idealizuje przeszłości, ale jasno wskazuje, że sposób prowadzenia debaty publicznej zmienił się nieodwracalnie.
— Te czasy już nie wrócą. Może i dobrze, bo one wcale nie były takie idealne. One miały swoje wady, o których dzisiaj nie pamiętamy — mówi Dudek.
Politolog przypomina, jak wyglądała debata jeszcze przed erą internetu.
— Głównym źródłem informacji o świecie była gazeta gdzie ci starsi panowie z cygarami sobie czytali, debatowali o polityce — dodaje.
Dzieci w sieci. „Są najbardziej bezbronne”
W rozmowie pojawił się także wątek ochrony najmłodszych użytkowników internetu. Dudek podkreśla, że dzieci są szczególnie narażone na wpływ mediów społecznościowych.
— Uważam za słuszne to nad czym dzisiaj się pracuje, czyli odebranie najmłodszym czy najbardziej bezbronnym, powiedzmy, że do 15 roku życia możliwości właśnie funkcjonowania w mediach społecznościowych, bo dzieci są rzeczywiście najbardziej bezbronne — mówi Dudek.
W tle afera Zonda Krypto
Profesor odniósł się także do głośnej sprawy związanej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto.
—Informacje o problemach giełdy kryptowalut zonda krypto podał money.pl, który portal to poinformował, że według analizy firmy Recoveris rezerwy bitcoinów giełdy mogły spaść około 99% — mówi Dudek.
W kontekście sprawy pojawiają się również konkretne przepływy finansowe.
— 450 zł Fundacji Instytut Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobro — wskazuje Dudek.— Przelano 70 000 euro na rzecz fundacji posła Przemysława Wiplera — dodaje.
Polityka w nowej rzeczywistości
Zdaniem Dudka współczesna polityka funkcjonuje dziś w zupełnie innych warunkach niż jeszcze kilkanaście lat temu. Emocje, tempo i brak filtrów sprawiają, że granica między debatą a konfliktem coraz częściej się zaciera.
To właśnie dlatego, jak wynika z jego wypowiedzi, pytanie o przyszłość demokracji w erze internetu staje się jednym z najważniejszych tematów współczesnej polityki.