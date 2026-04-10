Dudek o polityce: Mocne słowa o kryptowalutach i internecie: „To już zarządzanie emocjami”

Anonimowość w sieci pod ostrzałem

Zdaniem prof. Antoniego Dudka jednym z największych problemów współczesnego internetu jest brak odpowiedzialności użytkowników za słowa. Politolog przekonuje, że zasady znane ze świata realnego powinny obowiązywać również w przestrzeni cyfrowej.

- Tak jak państwo dąży do tego, żeby każdy z nas miał dowód tożsamości każdy z nas miał jak ma samochód miał swoje przypisane do siebie tablice rejestracyjne to żeby ludzie w sieci byli identyfikowalni - mówi Dudek.

Według Dudka anonimowość sprzyja radykalizacji i wzmacnia najbardziej skrajne postawy, co bezpośrednio przekłada się na sposób prowadzenia polityki.

Internet jako narzędzie wpływu i kontroli

Profesor zwraca uwagę, że media społecznościowe nie tylko wzmacniają emocje, ale mogą być także wykorzystywane do ich świadomego sterowania.

— To się dzieje już w niektórych krajach najwięcej możemy powiedzieć w odniesieniu do Chin gdzie internet podlega dość ścisłej kontroli i gdzie partia gra na tych emocjach ale przy pomocy internetu ale bardzo określony sposób — ocenia Dudek.

To pokazuje, że internet może być zarówno narzędziem wolności, jak i mechanizmem kontroli.

„Te czasy już nie wrócą”

Dudek nie idealizuje przeszłości, ale jasno wskazuje, że sposób prowadzenia debaty publicznej zmienił się nieodwracalnie.

— Te czasy już nie wrócą. Może i dobrze, bo one wcale nie były takie idealne. One miały swoje wady, o których dzisiaj nie pamiętamy — mówi Dudek.

Politolog przypomina, jak wyglądała debata jeszcze przed erą internetu.

— Głównym źródłem informacji o świecie była gazeta gdzie ci starsi panowie z cygarami sobie czytali, debatowali o polityce — dodaje.

Dzieci w sieci. „Są najbardziej bezbronne”

W rozmowie pojawił się także wątek ochrony najmłodszych użytkowników internetu. Dudek podkreśla, że dzieci są szczególnie narażone na wpływ mediów społecznościowych.

— Uważam za słuszne to nad czym dzisiaj się pracuje, czyli odebranie najmłodszym czy najbardziej bezbronnym, powiedzmy, że do 15 roku życia możliwości właśnie funkcjonowania w mediach społecznościowych, bo dzieci są rzeczywiście najbardziej bezbronne — mówi Dudek.

W tle afera Zonda Krypto

Profesor odniósł się także do głośnej sprawy związanej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto.

Dudek ujawnia mroczną prawdę o Czarnku! Tych słów Kaczyński nie chciałby usłyszeć

—Informacje o problemach giełdy kryptowalut zonda krypto podał money.pl, który portal to poinformował, że według analizy firmy Recoveris rezerwy bitcoinów giełdy mogły spaść około 99% — mówi Dudek.

W kontekście sprawy pojawiają się również konkretne przepływy finansowe.

— 450 zł Fundacji Instytut Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobro — wskazuje Dudek.— Przelano 70 000 euro na rzecz fundacji posła Przemysława Wiplera — dodaje.

Polityka w nowej rzeczywistości

Zdaniem Dudka współczesna polityka funkcjonuje dziś w zupełnie innych warunkach niż jeszcze kilkanaście lat temu. Emocje, tempo i brak filtrów sprawiają, że granica między debatą a konfliktem coraz częściej się zaciera.

To właśnie dlatego, jak wynika z jego wypowiedzi, pytanie o przyszłość demokracji w erze internetu staje się jednym z najważniejszych tematów współczesnej polityki.

NAJWIĘKSZA TRAGEDIA W HISTORII POLSKI? WYBORY NA WĘGRZECH I CHAOS W TRYBUNALE | Dudek o Polityce