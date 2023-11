Dudek o polityce. Już wieczorem gościem prof. Antoniego Dudka będzie Marcin Mastalerek

PiS szykuje się do zaprzysiężenia rządu. Łukasz Schreiber: "Pożałują, że wolą Tuska od Morawieckiego"

O co chodzi?

W pierwszym odcinku programu "Dudek o polityce" gościem prof. Antoniego Dudka znanego historyka z UKSW, był konstytucjonalista prof. Marek Chmaj. Rozmowa odbiła się szerokim echem, bo prawnik pytany o to, czy możliwe jest, by prezydenta odwołać w drodze referendum. Jak powiedział Marek Chmaj, zgodnie z przepisami można zarządzić referendum, w wyniku którego skrócona zostałaby kadencja prezydenta: – W zasadzie zarządzenia nowych wyborów przed upływem kadencji, jeżeli na to wyrazi zgodę naród w drodze referendum. Taka hipotetyczna możliwość też istnieje – zapewniał konstytucjonalista.

Teraz szykuje się kolejna ciekawa rozmowa, ponieważ gościem "Dudka o polityce" w piątek 24 listopada będzie szef gabinetu prezydenta, Marcin Mastalerek. Rozmowa będzie z pewnością dotyczyła misji tworzenia rządu, którą Andrzej Duda powierzył Mateuszowi Morawieckiemu, a także wszystkiemu, co związane jest z nowym Sejmem i bieżącą polityką. Program "Dudek o polityce" do obejrzenia w piątek na kanale Super Expressu na You Tube, start: godz. 18.00.

Formuła programu „Dudek o polityce” będzie podobna do popularnego na YouTube programu „Dudek o historii”, jednak to będzie program o najbardziej aktualnych sprawach i tematach:– W pierwszej połowie programu, mniej więcej przez 20 minut będę komentował najważniejsze wydarzenia, głównie w polskiej polityce. W politykę międzynarodową będę wchodził na tyle, na ile będzie wpływała na politykę wewnętrzną w Polsce – mówił prof. Dudek.