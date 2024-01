Dudek o polityce. Gośćmi prof. Sowiński i prof. Flis

Co słychać u Artura Dziambora? Były poseł liczy na rychły powrót do polityki, a wkrótce ukaże się jego książka!

Formuła programu „Dudek o polityce” jest podobna do popularnego na YouTube programu „Dudek o historii”, ale to program o najbardziej aktualnych sprawach i tematach. W piątek 5 stycznia prof. Antoni Dudek przywita dwóch gości. Pierwszym będzie prof. Sławomir Sowiński - politolog z UKSW, drugi gość to prof. Jarosław Flis - socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Będzie to pierwszy odcinek programu "Dudek o polityce" w tym roku, więc z pewnością pojawią się ciekawe tematy dotyczące polskiej polityki. Wystarczy wspomnieć, że obecnie w polityce mówi się m.in. o nowym rządzie, sprawia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Mie milkną też echa zmian w mediach publicznych. Zapraszamy do oglądania: „Dudek o polityce” o 18:00.