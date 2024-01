Dudek o polityce. Gościem prof. Antoniego Dudka będzie prezydent Bronisław Komorowski [WIDEO]

W piątek 12 stycznia w programie "Dudek o polityce" pojawi się wyjątkowy gość, były prezydent Bronisław Komorowski. Z pewnością tematów do rozmowy nie zabraknie, bo w polskiej polityce wiele się dzieje. Wystarczy wspomnieć o wydarzeniach ostatniego tygodnia, czyli zatrzymaniu byłych szefów CBA Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego i osadzeniu ich za kratami. Do tego dochodzi temat ułaskawienia prezydenta, które otrzymali obaj politycy w 2015 roku oraz wszczęcia postępowania ułaskawieniowego. Zapraszamy na rozmowę z gościem! Program "Dudek o polityce" do obejrzenia w piątek na kanale Super Expressu na You Tube, start: godz. 18.00.

Formuła programu „Dudek o polityce” będzie podobna do popularnego na YouTube programu „Dudek o historii”, jednak to będzie program o najbardziej aktualnych sprawach i tematach:– W pierwszej połowie programu, mniej więcej przez 20 minut będę komentował najważniejsze wydarzenia, głównie w polskiej polityce. W politykę międzynarodową będę wchodził na tyle, na ile będzie wpływała na politykę wewnętrzną w Polsce – mówił prof. Dudek.