Dudek o Polityce. Gościem prof. Antoniego Dudka będzie Jan Krzysztof Bielecki były premier

Andrzej Duda musi podjąć decyzję ws. tabletki "dzień po". Goni go termin. Co zrobi?

"Dudek o polityce" to audycja składająca się z dwóch części: omówieniu przez politologa najważniejszych wydarzeń w polityce oraz z rozmowy z gościem, którym tym razem będzie Jan Krzysztof Bielecki, czyli były premier. Z pewnością tematów do rozmowy nie zabraknie, bo przed nami wybory samorządowe, a kampania zbliża się do końca. Dodatkowo mijający tydzień przyniósł wiele zaskakujących wydarzeń, w tym sprawę Funduszu Sprawiedliwości, który trafił pod lupę służb, a co za tym idzie doszło do szeregu przeszukań w mieszkaniu polityków. Najgłośniejsze odbyło się w domach byłego ministra Zbigniewa Ziobry, lidera Suwerennej Polski, który w związku z tymi wydarzeniami przerwał leczenie.

Kim jest Jan Krzysztof Bielecki?

Jak czytamy na efcongress.com Jan Krzysztof Bielecki to: - Były Premier Rzeczpospolitej Polskiej, Minister ds. Integracji Europejskiej, współzałożyciel Kongresu Liberalno-Demokratycznego i Unii Wolności oraz Dyrektor Wykonawczy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie, jest obecny w życiu politycznym i gospodarczym Polski od ponad 20 lat. Od października 2003 do stycznia 2010 roku pełnił funkcję Prezesa Banku Pekao S.A. Od 2008 roku jest członkiem Rady Powierniczej Muzeum Narodowego w Warszawie.W listopadzie 2009 roku został powołany na Przewodniczącego Rady Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM) i pełnił tę funkcję do grudnia 2015. PISM jest czołowym środkowoeuropejskim think tankiem zajmującym się polityką zagraniczną, integracją europejską, bezpieczeństwem oraz międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi.

NIŻEJ ZDJĘCIA Z PRZESZUKANIA W DOMU ZIOBRY