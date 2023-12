Dudek o polityce. Gościem prof. Antoniego Dudka będą: prof. Anna Wojciuk oraz Marcin Palade [WIDEO 29.12.2023]

TO ZASKAKUJE

NIE TRAFIĄ DO WIĘZIENIA?

Formuła programu „Dudek o polityce” jest podobna do popularnego na YouTube programu „Dudek o historii”, ale to program o najbardziej aktualnych sprawach i tematach. W piątek 28 grudnia prof. Antoni Dudek przywita wyjątkowo dwoje gości: Annę Wojciuk - politolożkę z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Marcina Palade - socjologa polityki. Będzie to ostatni odcinek programu "Dudek o polityce" w tym roku, więc z pewnością pojawią się podsumowania mijającego roku, który był obfity w polityczne wydarzenia. Najważniejszym wydarzeniem 2023 były wybory parlamentarne, które przyniosły zmianę władzy w Polsce. M.in. o tym i nie tylko porozmawia prof. Antoni Dudek ze swoimi gośćmi. Zapraszamy!

Program "Dudek o polityce" do obejrzenia w piątek na kanale Super Expressu na You Tube, start: godz. 18.00.