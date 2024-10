Dudek o polityce. Donald Tusk chce realnej władzy

Tak areszt zmienił ks. Olszewskiego. Wzruszenie, zmęczenie i powrót do klasztoru

Wniosek do prezydenta o odebranie Macierewiczowi Orderu Orła Białego

Właściciel Red is Bad Paweł Szopa zatrzymany na Dominikanie

Red is Bad

Czarnek tak radykalny, że bez szans w drugiej turze

Czarnek póki co nie jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta, to jedynie sfera plotek dla dywagacji.

Prof. Antoni Dudek uważa, że jego przejście do drugiej tury byłoby prawdopodobne jednak pełne zwycięstwo już nieprawdopodobne. Nie miałby szans na przekonanie centrowych wyborców, którzy realnie wyłonią zwycięzcę. Mógłby jedynie zniechęcić osoby o umiarkowanych poglądach. Czarnek ma przekonania podobne jak Jarosław Kaczyński. Jednak pozycja prezesa wewnątrz jego partii jest znacznie słabsza niż kilka lat temu. Z tego powodu musi zwracać uwagę na różnicę zdań oraz opinię większości w ramach PiS.

Donald Tusk nie chce kandydować na prezydenta. Jednak dla prawdziwego polityka liczy się realna władza. Z tego powodu kandydatura premiera nie miałaby żadnego sensu.

Wybory korespondencyjne – który z polityków Prawa i Sprawiedliwości może odpowiadać karnie

Wybory korespondencyjne w czasach pandemii się nie odbyły jednak miliony ze państwowej kasy zostały wydane. Pojawiało się już wiele opinii zwiastujących odpowiedzialność karną. Kluczowe pytanie – który z polityków PiS mógłby odpowiadać za przestępstwo z Kodeksu karnego? Jarosław Kaczyński jako prezes, Mateusz Morawiecki jako premier czy jakaś inna osoba typu Sasin.

Prof. Dudek uważa, że najbardziej może się obawiać Morawiecki. Najważniejsze są tu podpisy, a nie polecenia ustne i nieformalne. Jednak do procesu daleko. Uchylanie immunitetów to jedna w wielu barier do pokonania. Szanse na odpowiedzialność karną Kaczyńskiego są niewielkie.

Dudek o Polityce 25.10.2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.