W najnowszej rozmowie z Wirtualną Polską prof. Sławomir Słowiński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie mówił m.in. o wyborach prezydenckich, które mają się odbyć w 2025 roku. Zgodnie z polską Konstytucją o trzecią kadencję nie może ubiegać się Andrzej Duda (pomijając już fakt, że jego obecne relacje z ugrupowaniem Jarosława Kaczyńskiego przypominają "szorstką męską przyjaźń" pomiędzy ówczesnym prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim a premierem Leszkiem Millerem, więc jego nominacja nie byłaby wcale oczywista). Jak stwierdził politolog, w jego opinii Jarosław Kaczyński zdecyduje się najprawdopodobniej postawić na dawną premier, obecną europosłankę Beatę Szydło. Przekonywał przy tym, że w partii na pewno rozpoczęły się dyskusje na ten temat i może trwać pewnego rodzaju rywalizacja. - Na dziś to premier Beata Szydło byłaby najbardziej odpowiednią kandydatką PiS w wyborach prezydenckich i to z kilku powodów - stwierdził. - Jest popularna wśród wyborców PiS-u. Jest kobietą, a to moim zdaniem też jest atut, no i jest przede wszystkim doświadczonym politykiem szanowanym we własnej partii - argumentował.

