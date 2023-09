Andrzej Duda wystąpił przed ONZ. Padły niezwykle piękne słowa o prezydencie Kaczyńskim

Platforma Obywatelska chce odzyskać władzę! Jak chcą pokonać PiS? Co obiecują Polakom?

Andrzej Duda podczas wystąpienie przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ poruszył wiele istotnych tematów. Wśród nich znalazł się ogrom negatywnych skutków wojny na Ukrainie. – Dziś niestety kolejny raz w historii żyjemy w niebezpiecznych czasach. W wyniku pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę setki tysięcy ludzi zginęło lub odniosło rany, miliony zostało zmuszonych do ucieczki ze swojej ojczyzny, a setki milionów na całym świecie stanęło przed widmem głodu i poważnych problemów ekonomicznych – mówił prezydent.

W trakcie swojego przemówienia Duda wspomniał zmarłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Padły bardzo wzruszające słowa, z którymi zapewne wiele osób może się zgodzić.

- Dziś świat potrzebuje odważnych i dalekowzrocznych przywódców. Takim przywódcą był świętej pamięci rezydent Polski Lech Kaczyński, z którym miałem zaszczyt współpracować. Przywódcą, który kilkanaście lat temu próbował budzić sumienia, apelować do polityków, ostrzegać przed imperialną polityką Rosji Władimira Putina – stwierdził Andrzej Duda.

- Stanowisko Polski w obliczu każdej wojny jest klarowne i jasne: żądamy bezwzględnego poszanowania międzynarodowo uznanych granic państwowych. Nienaruszalność tych granic stanowi fundamentalny element światowego porządku. Dziś ofiarą jest Ukraina, jutro może nią być ktokolwiek z nas, jeżeli nie będziemy przestrzegali tych żelaznych reguł, jeżeli nie będziemy bezwzględnie egzekwowali przestrzegania prawa międzynarodowego – oznajmił.

Prezydent Duda dodał: - Tak. Dziś właśnie w tym miejscu, w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych, chcę to powtórzyć: te czasy nie mogą nigdy wrócić! Logika podboju, zmieniania granic siłą, lekceważenia prawa i odmawiania narodowi ukraińskiemu prawa do istnienia musi zostać powstrzymana! Ta brutalna wojna musi się skończyć, a nie zostać zamrożona! Może się to dokonać tylko i wyłącznie poprzez przywrócenie pełnej integralności terytorialnej Ukrainy w jej międzynarodowo uznanych granicach!

