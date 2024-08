Andrzej Duda powinien wskazać kandydata na prezydenta. Mamy sondaż w tej sprawie!

Ważny apel Błaszczaka do Hołowni. Ostrzega przed podwyżkami

Andrzej Duda nie wystartuje w wyborach prezydenckich, może jednak istotnie wpłynąć na ich rozstrzygnięcie. Aż 63 procent wyborców Zjednoczonej Prawicy oczekuje, że głowa państwa wskaże swojego faworyta w tym wyścigu, przeciwnego zdania jest tylko 16 procent ankietowanych, a 21 procent nie ma w tej sprawie wyrobionej opinii. Wyniki sondażu nie dziwią profesora Bartłomieja Biskupa. (48 l.) - Takie wsparcie na pewno pomoże kandydatowi, dlatego że prezydent od lat jest w czołówce polityków cieszących się największym zaufaniem. Szczególnie w elektoracie PiS jest bardzo popularny. - twierdzi politolog.

Pojawić się może tzw. kandydat prezydencki

Tyle, że wcale nie jest przesądzone wsparcie prezydenta dla kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Po pierwsze nie wiadomo na kogo postawią władze PiS, a po drugie do najlepszych nie należą relacje Nowogrodzkiej z Andrzejem Dudą i jego otoczeniem. Między innymi dlatego udziału w kluczowych dla kształtu polskiej sceny politycznej wyborach nie wyklucza Marcin Mastalerek (40 l.), szef gabinetu prezydenta. Na razie jednak to tylko przymiarki przed ostateczną rozgrywką, a ta powinna się odbyć w maju 2025 roku. Do końca tego roku powinniśmy poznać kluczowych kandydatów.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 8-9.08.2024 roku metodą CAWI na próbie 1001 dorosłych Polaków.

