Duda ostrzega. Chodzi o granicę z Białorusią

Bunt Prigożyna zwrócił uwagę całego świata. Początkowo dowódca grupy Wagnera deklarował, że idzie na Moskwę, co wszystkich zszokowało. Szybko jednak zmienił zdanie i znalazł się na Białorusi, co zaproponował mu Łukaszenko. Z najnowszych informacji wynika, że grupa najemników buduje obóz blisko granicy z Polską. To oczywiście może budzić obawy, czy nie przyczyni się to do próby zdestabilizowania sytuacji na granicy. Głos w tej sprawie zabrał Andrzej Duda, który gościł w Radiu ZET. - Trzymamy rękę na pulsie. Bardzo bacznie obserwujemy również to, co dzieje się na Białorusi. Nie widzę żadnych powodów dziś, by budować w Polsce specjalne poczucie zagrożenia, czy czegoś takiego. W tym momencie jest to nieuzasadnione - ocenił Andrzej Duda. Jak przyznał prezydent, można sobie wyobrazić scenariusz w którym najemnicy Grupy Wagnera będą próbować wpychać imigrantów na terytorium Polski. - Jeśli będzie rzeczywiście tak, że najemnicy Grupy Wagnera znajdą się na Białorusi, to do jakich celów zostaną wykorzystani – jest to znak zapytania, który stawia sobie dziś NATO. To dyskutowaliśmy w Hadze - stwierdził Andrzej Duda.

