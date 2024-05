Duda o szczytach europejskich i pozycji Polskie w Unii Europejskiej

Andrzej Duda o Unii Europejskiej

Polska obchodzi 20-lecie wstąpienia do Unii Europejskiej. Nasz kraj zajmuje we wspólnocie ważną pozycję. Według Andrzeja Dudy powinniśmy zorganizować w Polsce dwa szczyty europejskie: szczyt: UE-USA, a także szczyt UE-Ukraina ws. odbudowy Ukrainy i przyjęcia jej do UE. Prezydent przypomniał, że w styczniu 2025 roku Polska przejmie prezydencję w Radzie UE.

"Już właściwie za miesiąc będziemy mogli powiedzieć, że polska prezydencja rozpocznie się za pół roku, (...) przez pół roku będziemy przewodzili Unii, będziemy de facto dyktowali, współstanowili kalendarz pracy instytucji europejskich i tę tematykę" - podkreślił Duda w oświadczeniu wygłoszonym w Pałacu Prezydenckim w 20. rocznicę przystąpienia Polski do UE, które przytacza PAP.

"Uważam, że powinniśmy zorganizować w Polsce - dla podkreślenia wagi tych najistotniejszych elementów w rozwoju Europy na przyszłość - dwa szczyty europejskie: pierwszy szczyt Unia Europejska - Stany Zjednoczone i drugi szczyt Unia Europejska - Ukraina, ukierunkowany na kwestie odbudowy Ukrainy i przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej" - powiedział prezydent.

Duda przypomniał również w swoim wystąpieniu, że w przyszłym roku przypadnie trzecia rocznica rozpoczęcia rosyjskiej agresji na Ukrainę. Podkreślił, że wierzy w to, że - "także dzięki naszemu wysiłkowi i dzięki wsparciu, które dajemy Ukrainie - uda się zakończyć rosyjską agresję, Ukraina obroni się i pozostanie suwerennym, niepodległym państwem, które na przyszłość będzie mogło być także naszym partnerem".

20 lat Polski w UE

Choć Polska zajmuje już ważną pozycję w UE, to wiele zawdzięcza swej obecności w europejskiej wspólnocie. - Dziękuję wszystkim, którzy przez 20 lat przyczynili się do tego, że dzisiaj możemy z dumą patrzeć na rozwój Polski - podkreślił w środę prezydent Andrzej Duda. Dodał, że Polska jest w czołówce państw, jeśli chodzi o absorpcję środków unijnych. "Jesteśmy w czołówce, jeśli chodzi o absorpcję środków unijnych i jeśli chodzi o związany z tym rozwój" - podkreślił prezydent w środę w oświadczeniu dla mediów.

"Dziękuję wszystkim, którzy przez te 20 lat przyczynili się do tego, że dzisiaj możemy z dumą patrzeć na rozwój Polski, możemy z dumą patrzeć na rozwój polskiej infrastruktury, możemy mówić: tak, to, co zostało nam przekazane, aby rozwijać Polskę - a tym samym rozwijać Europę, Unię Europejską, aby wspierać europejski rozwój gospodarczy - wykorzystaliśmy dobrze i jesteśmy dzisiaj w pełnym tego słowa znaczeniu częścią dynamicznie rozwijające się europejskiej wspólnoty" - wskazał.

