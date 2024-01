Duda i Tusk starli się na orędzia. W tle był spór o przejęcie TVP

Szczęśliwej Polski już czas

Pierwszy orędzie wygłosił szef rządu. – Drodzy państwo, powoli żegnamy rok 2023, który w historii Polski zapisze się jako czas przełomu – powiedział Donald Tusk, po czym podziękował Polakom za wysoką frekwencję w wyborach. – Mijające miesiące nauczyły nas, że niemożliwe staje się możliwe. I dziś ja w telewizji publicznej już jako premier mogę powtórzyć przed wami ślubowanie, które złożyłem podczas marszu miliona serc. Zwyciężymy! — to już się stało. Rozliczymy zło – to już się dzieje. Naprawimy krzywdy — to też już zaczynamy. I najważniejsze – pojednamy – oznajmił premier. W ostatniej części orędzia polityk życzył wszystkim, „żebyśmy za rok uznali, że 2024 r. był dla nas wszystkich, dla Polski, rokiem szczęśliwym i bezpiecznym, rokiem dostatku i pojednania. Szczęśliwej Polski już czas. Tego nam wszystkich serdecznie życzę – powiedział premier Tusk.

Prezydent krytykuje koalicję

W odpowiedzi na wystąpienie szefa rządu, swoje orędzie wygłosił wieczorem 31 grudnia prezydent Andrzej Duda, który nie zostawił suchej nitki na nowej władzy w kontekście zmian w mediach publicznych. Prezydent skrytykował rząd Donalda Tuska za „próby siłowego przejęcia mediów publicznych”. – W demokracji trzeba przestrzegać Konstytucji, zasad państwa prawa i dobrych politycznych obyczajów. Niestety w ostatnich dniach koalicja rządowa próbując przejąć media publiczne złamała te zasady – oznajmił Duda, po czym podkreślił, że rządzący mogą reformować media publiczne, ale zgodnie z prawem.

