Druzgocąca wiadomość dla Kaczyńskiego i Nawrockiego! Nie będą zadowoleni

Poznaliśmy już niemal wszystkich kandydatów, jacy będą ze sobą konkurować w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Będą to Marek Jakubiak z koła Wolni Republikanie, Sławomir Mentzen z Konfederacji, niezależny Szymon Hołownia, Rafał Trzaskowski z KO i Karol Nawrocki z poparciem PiS. Ten ostatni do tej pory był raczej mało znany szerszej publiczności i nie miał doświadczenia w polityce. Czy wybór takiej osoby jest strzałem w dziesiątkę czy wręcz przeciwnie? Polacy dali jednoznaczną odpowiedź.

Złe wieści dla Kaczyńskiego i Nawrockiego

W najnowszym sondażu SW Research przeprowadzonym dla "Rzeczpospolitej" zapytano Polaków, czy uważają, że Karol Nawrocki to najlepszy kandydat, jakiego mogło poprzeć PiS. Wyniki nie pozostawiają wątpliwości. 18,9 proc. osób uważa, że to najlepszy wybór. Przeciwnie twierdzi 32,7 proc. respondentów, a 48,4 proc. nie miało zdania na ten temat.

Z informacji przekazanych przez senior project manager w SW Research Małgorzatę Bodzon wynika, że wśród osób uważających Karola Nawrockiego za najlepszy wybór, 42 proc. stanowiły osoby do 24. roku życia, a 28 proc. osoby po 50. roku życia. Z kolei wśród osób wskazujących, że nie jest to najlepsza osoba, jakiej poparcia mógł udzielić PiS, po 42 proc. należało do osób o dochodach powyżej 7000 zł netto oraz osoby z miast do 20 tys. mieszkańców.

To zdecydowanie nie są dobre wieści dla Jarosława Kaczyńskiego i Karola Nawrockiego. Warto jednak pamiętać, że w czasie kampanii wyborczej wiele może się jeszcze zmienić, a Polacy mogą zmienić swoje zdanie na ten temat.

W naszej galerii zobaczysz Karola Nawrockiego z rodziną:

QUIZ. Karol Nawrocki zostanie prezydentem Polski? Co wiesz o tym kandydacie? Pytanie 1 z 10 W którym roku urodził się Karol Nawrocki? 1981 1983 1985 Następne pytanie