Dramatyczne słowa Tuska w Łasku: „Polscy piloci ocalili Polskę!”. Premier dziękuje bohaterom nieba

„Nie są to ćwiczenia, to była realna akcja”

Premier przypomniał, że piloci polskich F-16 i sojuszniczych maszyn uczestniczyli w obronie nieba w czasie rzeczywistego ataku.

– To nie były pokazy ani treningi. To była bezpośrednia akcja, która miała chronić ojczyznę i obywateli – zaznaczył.

Tusk mówił, że wszyscy Polacy, niezależnie od poglądów politycznych, powinni być wdzięczni żołnierzom, którzy tej nocy zapewnili bezpieczeństwo państwu.

„Polscy piloci to bohaterowie”

Szef rządu nie krył wzruszenia, dziękując lotnikom. Wskazywał, że to ich codzienna służba, poświęcenie i pasja sprawiły, iż mimo agresywnego ataku Polska była bezpieczna.

– Od wczoraj już nikt nie może mieć wątpliwości, że bez was Polska byłaby bezbronna – mówił.

Podkreślił, że piloci są bohaterami dla wszystkich obywateli i przypomniał, że europejscy przywódcy, z którymi rozmawiał po incydencie, także kierowali słowa uznania i gratulacje dla polskich sił powietrznych.

Lekcja z Krymu i nowoczesna armia

Tusk porównał obecną sytuację do 2014 r., kiedy odwiedzał bazę w Łasku w czasie rosyjskiej agresji na Krym.

– Pamiętam, prawie wszystko się zmieniło od czasów, kiedy wizytowałem was w 2014 roku. Słuchajcie, 11 lat temu tylko wróg się nie zmienił. Wtedy rozpoczęła się pierwsza agresja Rosji na Ukrainę, a to był Krym – wspominał. – Dzisiaj wasze zadania i zagrożenia związane z agresywną polityką wschodniego sąsiada są jeszcze poważniejsze. Nie zmieniła się jednak gigantyczna odpowiedzialność, jaką bierzecie na siebie – mówił.

Tusk: Modernizacja armii nie może się zatrzymać

Premier podkreślił, że modernizacja polskiej armii i lotnictwa jest priorytetem rządu. Zaznaczył, że Polska musi jak najszybciej otrzymać nowy sprzęt, nie za kilka czy kilkanaście lat, ale w najbliższych miesiącach. Tusk zapewnił, że rząd będzie naciskał na przyspieszenie dostaw samolotów F-35 i innego uzbrojenia, tak aby piloci mogli dysponować jak najbardziej nowoczesnymi i niezawodnymi maszynami.

Szef rządu mówił, że traktuje ten cel osobiście i będzie dopilnowywał realizacji wszystkich zobowiązań, bo od tego zależy bezpieczeństwo państwa i poczucie spokoju obywateli. Podkreślał, że bezpieczeństwo Polski jest bezcenne i nie może być odkładane w czasie.

