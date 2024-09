Dramat u Pawła Kukiza! Prosi ludzi o szybką pomoc...

Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara przekazał w poniedziałek, że woda wciąż utrzymuje się jeszcze w niektórych rejonach miasta, szczególnie na Wronowie. – Woda w Lewinie utrzymuje się na około 10% powierzchni miasta. Jest to osiedle Mickiewicza i okolice ulicy Sikorskiego, rejon sklepu Dino. Stan na 12.00 w dniu 23.09.2024 r. W gminie zalany jest jeszcze Wronów. Woda utrzymuje się wciąż na oczyszczalni ścieków i na jednej przepompowni – przekazał burmistrz.

Gmina wyznaczyła specjalnych koordynatorów, którzy mają na różnych polach pomagać mieszkańcom, jednak wciąż brakuje potrzebnego sprzętu. Mieszkańcy Lewina Brzeskiego są już bezpieczni, ale niektóre domy wciąż narażone są na działanie wody. W wielu miejscach rozpoczęły się prace porządkowe i rozbiórkowe, dlatego potrzebny jest sprzęt do sprzątania i osuszania.

W akcję zaangażował się mieszkający opodal w Łosiowie Paweł Kukiz. Polityk jest bardzo przejęty tragedią, dlatego postanowił zwrócić się do swoich fanów z prośbą o pomoc.

– Ogrom domów w gminie Lewin Brzeski zostało zalanych. Ich konstrukcje w większości nie są naruszone ale jeśli nie zostaną osuszone, to nie będą nadawać się do zamieszkania. Potrzebne są osuszacze i ozonatory. Bez Waszej pomocy my sami nie damy rady... – napisał w mediach społecznościowych, publikując link do założonej przez siebie zbiórki dla powodzian. Paweł Kukiz zebrał jak dotąd ponad 21 tysięcy złotych zł, a do końca zbiórki dla powodzian brakuje 79 tys. Pomożecie politykowi?

