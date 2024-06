Dramat Kaczyńskiego! Rozgromią PiS?! Nie wystarczyło im nawet dwóch godzin, żeby to ustalić

Cios w plecy dla Tuska! Dosłownie wielkie fiasko. To miażdżące, co powiedział ekspert...

W piątek członkowie specjalnego zespołu ds. rozliczeń PiS – który powołał nowy rząd w celu rozliczenia rządu Jarosława Kaczyńskiego – obradowali nad nowymi rozwiązaniami w tym procesie. Kilkunastu posłów z KO spotkało się w piątek po południu w tej sprawie z ministrem sprawiedliwości, wiceszefem MS Arkadiuszem Myrchą i prokuratorami. Po spotkaniu przewodniczący zespołu Roman Giertych poinformował, że zapadły trzy ustalenia. Szef zespołu zobowiązał jego członków do cotygodniowych spotkań z szefem MS lub jego zastępcami. Zapowiedział również przygotowanie projektu uchwały dotyczącego „stwierdzenia niekonstytucyjności niektórych ustaw" oraz ustanowienie kanału komunikacyjnego między posłami a MS. Dodał, że postulat zespołu, by wyznaczyć grupę 100 prokuratorów, którzy będą zajmować się aferami PiS-u, będzie przedmiotem dalszych spotkań.

O spotkanie pytany był w piątek wieczorem w TVP Info minister Bodnar. Ocenił, że było „bardzo dobre", a narady trwały bardzo długo. – Przez prawie dwie godziny rozmawialiśmy na temat tego, w jaki sposób w ogóle podejść do tematu rozliczeń – relacjonował. Podkreślił, że zdaje sobie sprawę z tego, iż „jest wielkie oczekiwanie społeczne, że te rozliczenia będą następować". – Robię, co mogę, aby też na wielu poziomach pokazywać, że jestem także odpowiedzialny za ten proces rozliczeń. Bo to nie jest tylko prokuratura, ale też chociażby ujawnianie różnych dokumentów, informacji dotyczących wydatkowania środków publicznych. O tym rozmawialiśmy i też się zastanawialiśmy, w jaki sposób moglibyśmy coś wspólnie zrobić – mówił w wywiadzie.

Dopytywany o postulat Giertycha o wydzielenie osobnego zespołu prokuratorskiego do rozliczenia PiS, odparł, że ten temat w ogóle nie pojawił się podczas spotkania. – Ja myślę, że to jest taki pomysł, który trochę nie uwzględnia tego, w jaki sposób działa na co dzień prokuratura, w jaki sposób funkcjonują prokuratorzy, jak przeprowadzać sprawy – stwierdził i dodał, że jego zdaniem lepsze rozwiązanie to po prostu – zespoły śledcze, które zajmują się konkretnymi sprawami. – Tak jak jest to w przypadku Pegasusa, Funduszu Sprawiedliwości czy afery hejterskiej w Ministerstwie Sprawiedliwości – zaznaczył Adam Bodnar. .