Powstaje nowa centroprawicowa partia. Tworzy ją Jan Krzysztof Ardanowski, w tle Paweł Kukiz

Rozmowy na temat nowej partii maja trwać od wielu miesięcy – Dociera do mnie bardzo wiele środowisk z całej Polski, które szukają jakiegoś pomysłu na to, by mieć możliwość za trzy lata odsunąć obecną ekipę – powiedział Jan Krzysztof Ardanowski w rozmowie z Wawa.info. Tymczasem z naszych informacji wynika, że w tworzenie nowej formacji zaangażowany jest także Paweł Kukiz i jego koło Kukiz ‘15. Pytany przez nas Jarosław Sachajko potwierdza te doniesienia, ale nie chce zdradzać zbyt wielu szczegółów. - Trwają rozmowy na temat utworzenia nowego ugrupowania na polskiej centroprawicy. Ewidentnie jest miejsce dla takiej siły. W najbliższych tygodniach wszystkie szczegóły będą już znane – zapewnia nas Sachajko.

W skład koła Kukiz '15 oprócz Pawła Kukiza i Jarosława Sachajki wchodzi jeszcze Marek Jakubiak. Ten popularny bardzo polityk mógłby być kandydatem nowej formacji w wyborach prezydenckich. Na dobrym wyniku właśnie w wyborach prezydenckich cztery lata temu zbudowała swoją pozycję Polska 2050, a 9 lat temu... Kukiz'15. - To mogłoby się udać. Szczególnie jeżeli PiS postawi na młodego i mało doświadczonego polityka. Marek swoją popularność i siłę pokazał już w wyborach europejskich. Za rok mógłby pociągnąć za sobą całe środowisko - słyszymy od jednego z polityków Prawa i Sprawiedliwości, który woli zachować anonimowość.

