Draka między Żurkiem a Ziobrą! Ależ tam iskrzy

- Przygotowując się do tej reformy muszę mieć na stanowiskach osoby, co do których mam gwarancje, że nie będą sabotować pracy. Moim zdaniem ci, którzy podpisali listę "neo-KRS", wzięli udział w antykonstytucyjnej procedurze. Konstytucja mówi wyraźnie, ile trwa kadencja KRS. Doszło do sytuacji, w której brał udział min. Ziobro. Sprawdzimy kto inspirował, przygotował i realizował tę łamiącą konstytucję ustawę - mówił w rozmowie z Polsat News.